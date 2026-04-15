Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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15.04.2026 09:00:15
FIA WEC: Intensiver Testtag mit dem BMW M Hybrid V8 und dem BMW M4 GT3 EVO vor dem Saisonstart.
+++ BMW M Motorsport und das Team WRT bereiten sich beim Pretest intensiv auf die „6 Hours of Imola“ vor +++ Zwei überarbeitete BMW M Hybrid V8 kämpfen in der Hypercar-Klasse um Siege und Podiumsplätze – In der LMGT3-Klasse gehen zwei BMW M4 GT3 EVO mit den gleichen Zielen ins Rennen +++ Starke Partner unterstützen BMW M Motorsport in der dritten Saison in der Top-Kategorie der FIA World Endurance Championship +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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