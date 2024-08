FIA WEC auf dem COTA: Texas is calling.

Texas, Austin, COTA: Eine spektakuläre Rennstrecke ist am kommenden Wochenende (30. August bis 1. September) Gastgeber für die FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Das 6-Stunden-Rennen Lone Star Le Mans auf dem Circuit of The Americas in Austin (USA) markiert für BMW M Motorsport und das BMW M Team WRT die sechste Runde der Saison 2024 in der FIA WEC. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW