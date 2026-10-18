Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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18.10.2026 21:29:20
FIA WEC Barcelona: Schwieriges Wochenende trotz starker Aufholjagd.
+++ Magnussen, Vanthoor und Marciello fahren in Katalonien von Startplatz 16 auf Rang sieben +++ BMW M Motorsport verteidigt Rang zwei in der Hypercar-Herstellerwertung +++ BMW M Werksfahrer Dan Harper feiert mit dem Team WRT das dritte LMGT3-Podium der Saison +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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