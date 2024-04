FIA WEC in Imola, IMSA in Long Beach: BMW M Hybrid V8 steht vor ereignisreichem Double-Header-Wochenende.

Vier BMW M Hybrid V8, zwei Kontinente: Die LMDh-Prototypen von BMW M Motorsport stehen vor einem intensiven Rennwochenende. Während das BMW M Team WRT in Imola (ITA) mit zwei Hypercars in der FIA World Endurance Championship (FIA WEC) zum zweiten Saisonrennen antritt, greift das BMW M Team RLL in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA-Serie) in Long Beach (USA) nach dem ersten Podest der Saison. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel