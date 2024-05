FIA WEC in Spa-Francorchamps: BMW M Team WRT kämpft beim Heimspiel mit Rückschlägen.

Spa-Francorchamps. Sonne, sommerliches Wetter und ein neuer FIA-WEC-Zuschauerrekord (ausgenommen der 24h Le Mans) mit 88.180 Fans an der Strecke: Die Bühne war bereitet für das Heimspiel des BMW M Teams WRT in der FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Doch die 6 Hours of Spa-Francorchamps (BEL), Rennen drei der Saison 2024, verliefen für das Team und für BMW M Motorsport enttäuschend. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel