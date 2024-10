FIA WEC Saisonfinale: Doppelter Einsatz für Valentino Rossi in Bahrain - LMGT3-Rennen und Rookie-Test im Hypercar.

Mit den „8 Hours of Bahrain“ endet am 2. November die Debütsaison von BMW M Motorsport in der Hypercar-Klasse der FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Am Sonntag nach dem Rennen steht der Rookie-Test der FIA WEC auf dem Programm. Im BMW M Hybrid V8 werden Valentino Rossi (ITA), Dan Harper (GBR) und Max Hesse (GER) zum Einsatz kommen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW