Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
06.02.2026 08:14:10
Fiat and Jeep owner admits to losing touch with ‘real-world’ needs of drivers
Carmaker admits it ‘overestimated the pace of the energy transition’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn - Aktionäre gehen leer aus (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)