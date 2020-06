Fiat Chrysler- und Peugeot-Aktien fallen: EU will angeblich Fusion mit PSA genauer prüfen

Am Mittwoch geraten die Papiere von Fiat Crysler unter Druck.

Ein Bericht über eine vertiefte Prüfung der Fusion von Fiat Chrysler mit der PSA Group durch die EU-Wettbewerbshüter hat am Mittwoch den Kurs von Fiat Chrysler belastet. Im New Yorker Handel rutschten die Papiere im Tief um bis zu 4,9 Prozent ab. Zuletzt betrug das Minus dann noch 3,83 Prozent auf 9,79 US-Dollar.Für PSA geht es am Donnerstag im Pariser Handel zwischenzeitlich 5,43 Prozent auf 13,585 Euro nach unten.

Die "Financial Times" berichtete unter Berufung auf informierte Personen, dass die EU-Wettbewerbsbehörde das Zusammengehen der beiden Autohersteller eingehender prüfen wolle. Grund hierfür sei, dass die beiden Unternehmen bislang nicht in ausreichendem Maße zu Zugeständnissen bereit seien, um aus Brüssel grünes Licht für den Deal zu bekommen.

