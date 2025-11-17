|
17.11.2025 06:31:29
Fibergate: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fibergate hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,26 JPY gegenüber 15,30 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 3,46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fibergate 3,05 Milliarden JPY umgesetzt.
