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01.05.2026 06:31:29
Fiberhome Telecommunication Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fiberhome Telecommunication Technologies hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fiberhome Telecommunication Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,51 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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