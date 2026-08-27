Fiberhome Telecommunication Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fiberhome Telecommunication Technologies präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,87 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at