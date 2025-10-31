Fiberhome Telecommunication Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fiberhome Telecommunication Technologies hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fiberhome Telecommunication Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 5,95 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fiberhome Telecommunication Technologies 7,30 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at