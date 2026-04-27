Fiberhome Telecommunication Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fiberhome Telecommunication Technologies hat am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,85 Milliarden CNY gegenüber 7,39 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,360 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,610 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 28,51 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 24,92 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at