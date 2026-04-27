|
27.04.2026 06:31:29
Fiberhome Telecommunication Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Fiberhome Telecommunication Technologies hat am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,85 Milliarden CNY gegenüber 7,39 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,360 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,610 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 28,51 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 24,92 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.