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02.11.2026 06:31:29
Fiberhome Telecommunication Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fiberhome Telecommunication Technologies hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fiberhome Telecommunication Technologies 0,190 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 8,07 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fiberhome Telecommunication Technologies 5,95 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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