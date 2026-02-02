Fiberweb (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fiberweb (India) hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Fiberweb (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fiberweb (India) einen Umsatz von 251,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at