28.11.2025 06:31:28
FIBI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
FIBI gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,93 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FIBI ein EPS von 8,41 ILS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3,90 Milliarden ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,50 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
