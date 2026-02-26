|
FibroBiologics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FibroBiologics lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
FibroBiologics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,420 USD beziffert. Im Vorjahr hatte FibroBiologics ein Ergebnis je Aktie von -0,340 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
