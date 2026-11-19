FibroBiologics hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at