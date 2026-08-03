FibroBiologics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FibroBiologics hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

FibroBiologics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at