FibroGen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FibroGen hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

FibroGen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at