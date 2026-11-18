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18.11.2026 06:31:28
FibroGen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
FibroGen hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 49,61 USD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FibroGen einen Umsatz von 1,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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