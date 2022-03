FibroGen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FibroGen ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FibroGen die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -1,450 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,55 Prozent auf 16,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FibroGen -2,110 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FibroGen in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235,31 Millionen USD im Vergleich zu 176,32 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 2,349 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 267,58 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at