FibroGen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FibroGen hat am 16.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,51 USD gegenüber 4,50 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 59,24 Prozent auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FibroGen 3,1 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,37 USD, nach -12,000 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 78,26 Prozent auf 29,62 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 6,44 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at