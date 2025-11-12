FibroGen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FibroGen lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 49,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FibroGen -4,250 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 97,67 Prozent auf 1,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at