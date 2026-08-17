Ficha vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ficha hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,85 JPY, nach -8,940 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,1 Millionen JPY – ein Plus von 89,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ficha 93,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,27 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -6,600 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,30 Prozent auf 543,87 Millionen JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 497,61 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at