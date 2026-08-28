Ficont Industry(Beijing) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ficont Industry(Beijing) A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ficont Industry(Beijing) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 523,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 501,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at