Ficont Industry(Beijing) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ficont Industry(Beijing) A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,61 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ficont Industry(Beijing) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 438,5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,8 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at