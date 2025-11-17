FIDEA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FIDEA hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -23,520 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,78 Prozent auf 12,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at