FIDEA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FIDEA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 91,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 64,54 JPY erwirtschaftet worden.

FIDEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at