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16.11.2026 06:31:29
FIDEA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
FIDEA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
FIDEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,40 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FIDEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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