FIDEA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FIDEA hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5,940 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,26 Prozent auf 13,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

FIDEA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 228,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 156,21 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 50,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 44,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at