FIDEA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FIDEA hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FIDEA ein EPS von 122,50 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FIDEA im vergangenen Quartal 12,61 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FIDEA 10,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at