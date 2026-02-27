|
27.02.2026 06:31:29
Fidelis Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fidelis Insurance ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fidelis Insurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber -1,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fidelis Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 600,9 Millionen USD im Vergleich zu 680,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,12 USD beziffert, während im Vorjahr 0,980 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,50 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.