Fidelis Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fidelis Insurance ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fidelis Insurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber -1,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fidelis Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 600,9 Millionen USD im Vergleich zu 680,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,12 USD beziffert, während im Vorjahr 0,980 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,50 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at