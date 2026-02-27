27.02.2026 06:31:29

Fidelis Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fidelis Insurance ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fidelis Insurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber -1,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fidelis Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 600,9 Millionen USD im Vergleich zu 680,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,12 USD beziffert, während im Vorjahr 0,980 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,50 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen