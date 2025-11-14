Fidelis Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fidelis Insurance ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fidelis Insurance die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fidelis Insurance 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fidelis Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 651,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 680,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at