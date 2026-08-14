Fidelis Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fidelis Insurance hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelis Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fidelis Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 624,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 583,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at