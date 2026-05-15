Fidelis Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fidelis Insurance hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Fidelis Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,380 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 612,3 Millionen USD, gegenüber 653,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at