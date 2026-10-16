Fidelity Asian FY26 Net Return Before Tax Falls, Lifts Dividend; Shares Down

(RTTNews) - Fidelity Asian Values PLC (FAS.L), on Friday reported lower net return before tax for fiscal 2026, mainly due to losses in derivative returns, compared to a gain in the previous year. Further, the firm raised final dividend.

The shares were trading 17 pence or 2.82 percent lower at 585.0 pence on the London Stock Exchange.

For fiscal 2026, the company reported net return before tax of £25.28 million, compared with £44.85 million in the previous year.

Net return after tax fell to £22.97 million from £43.37 million in the previous year.

Total return per ordinary share declined to 35.86 pence from 62.85 pence a year ago.

Revenue return per ordinary share, however, increased to 25.18 pence from 22.51 pence last year.

The decline in net return was mainly attributable to a swing in derivative instruments to a loss of £23.05 million from a gain of £12.02 million a year earlier, partly offset by higher gains on investments.

Income increased to £20.15 million from £19.42 million a year earlier.

Further, the firm recommended a final dividend of 22.0 pence per share for fiscal 2026, up 7.3 percent from the previous year. The dividend is subject to shareholder approval at the annual general meeting on November 25 and is scheduled to be paid on December 4 to shareholders on record as of October 30.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.