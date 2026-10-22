|
22.10.2026 06:31:29
Fidelity D D Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fidelity D D Bancorp präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelity D D Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 39,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.