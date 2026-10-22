Fidelity D D Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fidelity D D Bancorp präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelity D D Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 39,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at