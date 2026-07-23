Fidelity D D Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fidelity D D Bancorp hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert.

Fidelity D D Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at