Fidelity D D Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fidelity D D Bancorp veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fidelity D D Bancorp 1,03 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 35,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at