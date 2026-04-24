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24.04.2026 06:31:29
Fidelity D D Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fidelity D D Bancorp veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fidelity D D Bancorp 1,03 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 35,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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