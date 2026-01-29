Fidelity D D Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fidelity D D Bancorp hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 36,2 Millionen USD gegenüber 32,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Fidelity D D Bancorp 3,60 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fidelity D D Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 140,40 Millionen USD. Im Vorjahr waren 126,06 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at