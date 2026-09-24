Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
24.09.2026 16:42:29
Fidelity Healthcare ETF (FHLC) vs. VanEck Biotech ETF (BBH): Which Fund Is the Better Buy?
Healthcare investors often choose between capturing the entire sector versus targeting high-growth sub-industries such as biotechnology.
The Fidelity MSCI Health Care Index ETF (NYSEMKT:FHLC) provides broad, low-cost exposure to the full healthcare sector, whereas the VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) offers a concentrated, higher-fee play specifically on biotechnology innovators. Here's how these two ETFs compare on risk, performance, fees, and other factors that matter for investors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.