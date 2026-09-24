Biotech Holdings LtdShs Aktie

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WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

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24.09.2026 16:42:29

Fidelity Healthcare ETF (FHLC) vs. VanEck Biotech ETF (BBH): Which Fund Is the Better Buy?

Healthcare investors often choose between capturing the entire sector versus targeting high-growth sub-industries such as biotechnology.

The Fidelity MSCI Health Care Index ETF (NYSEMKT:FHLC) provides broad, low-cost exposure to the full healthcare sector, whereas the VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) offers a concentrated, higher-fee play specifically on biotechnology innovators. Here's how these two ETFs compare on risk, performance, fees, and other factors that matter for investors.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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