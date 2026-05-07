Fidelity National Financial Aktie
WKN DE: A1166U / ISIN: US31620R3030
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07.05.2026 02:25:25
Fidelity National Financial Inc Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Fidelity National Financial Inc (FNF) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $243 million, or $0.90 per share. This compares with $83 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Fidelity National Financial Inc reported adjusted earnings of $249 million or $0.93 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.2% to $3.226 billion from $2.729 billion last year.
Fidelity National Financial Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $243 Mln. vs. $83 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.30 last year. -Revenue: $3.226 Bln vs. $2.729 Bln last year.
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