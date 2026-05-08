Fidelity National Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fidelity National Financial hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach 0,300 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,75 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,23 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at