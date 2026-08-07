Fidelity National Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fidelity National Financial hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte Fidelity National Financial einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Fidelity National Financial im vergangenen Quartal 4,05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fidelity National Financial 3,66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at