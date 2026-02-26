Fidelity National Information Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fidelity National Information Services lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Fidelity National Information Services 2,81 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD sowie einem Umsatz von 2,74 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,730 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,68 Milliarden USD gegenüber 10,13 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,78 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 10,61 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at