Fidelity National Information Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fidelity National Information Services hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fidelity National Information Services mit einem Umsatz von insgesamt 3,30 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at