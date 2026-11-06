Fidelity National Information Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fidelity National Information Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fidelity National Information Services ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,45 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,72 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at