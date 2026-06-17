Bang Holdings Aktie
ISIN: US0598901033
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17.06.2026 14:33:01
Fidelity vs. Vanguard Financials: Which Financials ETF Offers More Bang for Your Buck?
Both the Fidelity MSCI Financials Index ETF (NYSEMKT:FNCL) and Vanguard Financials ETF (NYSEMKT:VFH) target the broad U.S. financial sector. These funds capture banks, insurance providers, and capital markets firms, offering investors a low-cost way to gain diversified exposure to the engines of the American economy through passively managed portfolios. While the funds provide nearly identical market exposure, the Fidelity fund offers a lower expense ratio while the Vanguard fund features significantly deeper liquidity.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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