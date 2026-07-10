OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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10.07.2026 13:23:00
Fidji Simo verlässt Vollzeitposten bei OpenAI
Fidji Simo, eine der wichtigsten Managerinnen bei OpenAI, reduziert ihre Tätigkeit aufgrund einer chronischen Erkrankung und löst damit eine Debatte aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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